Tunisia: presidente Saied incontro omologo palestinese a margine del vertice arabo Algeri

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha tenuto quest’oggi un colloquio con l'omologo dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, a margine del Vertice arabo in corso ad Algeri, ribadendo “il fermo sostegno alla causa palestinese e al valoroso popolo palestinese nella difesa dei propri diritti legittimi". Lo ha reso noto la stessa presidenza tunisina in una nota. Da parte sua, Abbas ha ricordato le “tappe storiche” comuni tra i due Paesi, sottolineando che "il popolo palestinese non dimenticherà mai le posizioni onorevoli della leadership e del popolo tunisino nella difesa della causa palestinese". (Tut)