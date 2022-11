Spagna: Guinda verso candidatura alla guida Confederazione organizzazioni imprenditoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Guinda, vicepresidente del Foment del Treball, la principale organizzazione imprenditoriale catalana, sta ultimando la sua candidatura alla presidenza della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe). Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", si tratta dell'unica candidatura alternativa a quella dell'attuale presidente dell'associazione dei datori, Antonio Garamendi, che cercherà di riconfermare la sua presidenza per altri quattro anni nelle elezioni del 23 novembre. Dal 2006 Guinda ricopre il ruolo di direttrice tecnico dell'Associazione spagnola di cogenerazione (Acogen), rappresentando questo settore nel Consiglio consultivo per l'elettricità della Commissione nazionale per l'energia. La scorsa settimana il presidente della Federazione delle associazioni dei concessionari automobilistici (Faconauto), Gerardo Pérez, ha deciso di non presentare una candidatura alternativa dopo aver valutato la possibilità di farlo.(Spm)