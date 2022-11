Sardegna: presidente Regione, su occupazione Isola è in regola con parametri europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione è impegnata nell’ambizioso programma finalizzato a rendere sempre più moderno ed efficiente il mercato del lavoro in Sardegna e a cogliere le sfide che arriveranno anche a livello normativo (nazionale ed europeo) promuovendo una buona gestione delle politiche attive del lavoro e della formazione – spiega l’Assessore del Lavoro, Alessandra Zedda – Attraverso il programma GOL, che ci ha visti raggiungere con anticipo e prime fra le regioni il target fissato dal PNRR, accompagniamo i lavoratori in un percorso di potenziamento delle proprie competenze favorendo l’ingresso e o il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenendo chi ha perso il lavoro e chi vive in una condizione di incertezza e precarietà”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas. Il programma GOL, con un orizzonte temporale che va dal 2021 al 2025, si inserisce nell’obiettivo generale della Missione 5 del PNRR che è quello di garantire un nuovo futuro per tutti i cittadini, da costruire attraverso l’innovazione del mercato del lavoro, facilitando la partecipazione, migliorando la formazione e le politiche attive, eliminando le disuguaglianze sociali, economiche e territoriali, sostenendo l’imprenditorialità femminile. Nell’ambito della Missione 5, la componente 1 ‘Politiche per il lavoro’ mira ad accompagnare la trasformazione del mercato del lavoro con adeguati strumenti che facilitino le transizioni occupazionali; a migliorare l’occupabilità dei lavoratori; ad innalzare il livello delle tutele attraverso la formazione. (Rsc)