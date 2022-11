Romania: presidente svizzero Cassis domani in visita ufficiale a Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Confederazione Svizzera, Ignazio Cassis, effettua domani una visita ufficiale in Romania su invito del suo omologo romeno, Klaus Iohannis. Secondo l'amministrazione presidenziale di Bucarest, la visita si svolge nel quadro del dialogo bilaterale dinamico e ad alto livello degli ultimi anni. I due capi di Stato affronteranno proposte per il rafforzamento delle relazioni bilaterali e della cooperazione economica e settoriale, con particolare attenzione alla stimolazione degli investimenti e all'individuazione di nuovi ambiti di collaborazione. Avranno inoltre uno scambio di opinioni su temi di attualità nell'agenda internazionale, con particolare attenzione all'evoluzione della guerra di aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina, alle misure di aiuto umanitario per la popolazione ucraina e ai rifugiati, le implicazioni del conflitto in termini di energia, nonché in termini di sicurezza alimentare globale. (segue) (Rob)