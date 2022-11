Romania: presidente svizzero Cassis domani in visita ufficiale a Bucarest (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la cooperazione multilaterale romeno-svizzera sarà all'ordine del giorno, anche nella prospettiva del futuro mandato della Svizzera come membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu che eserciterà nel periodo 2023-2024. Nella prospettiva dell'agenda europea, si affronterà il quadro delle relazioni tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera, nonché il contributo svizzero al Fondo di coesione dell'Ue, attraverso la concessione della seconda tranche finanziaria volta a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno l'Unione europea. In occasione della visita del presidente della Confederazione Svizzera a Bucarest, avverrà la firma dell'Accordo quadro romeno-svizzero, attraverso il quale sarà operativa la seconda tranche finanziaria svizzera per ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Ue. I due presidenti avranno un incontro privato e colloqui ufficiali al termine dei quali terranno comunicati stampa congiunti. (Rob)