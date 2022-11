© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opposizione "non deve essere ideologica e un governo va giudicato dai fatti. Però le norme esagerate sui rave e il primo atto sul tetto del contante sono fatti, non pregiudizi. Ho una domanda per la Meloni: queste sono le priorità? Avete presente le bollette e il caro energia?". Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori di Azione-Italia viva, Raffaella Paita. (Rin)