Sanità: Cisl Fp, firmato nuovo Ccnl comparto pubblico, valorizza lavoratori e professionisti

- Con il via libera definitivo “si riconoscono aumenti e indennità specifiche alle lavoratrici, ai lavoratori e ai professionisti che, in questi anni, si sono distinti in una fase drammatica della vita del nostro Paese". Lo ha dichiarato, a margine della sottoscrizione del nuovo Ccnl Sanità pubblica, il segretario generale della Cisl Fp, Maurizio Petriccioli, che ha specificato: “È un contratto fortemente innovativo: viene riscritto il sistema di classificazione, passando dalle attuali categorie alle nuove aree, garantendo a tutto il personale nuove opportunità di crescita economica; definisce un nuovo sistema di incarichi, in grado di riconoscere competenze e responsabilità, completando quel percorso di innovazione avviato con il precedente rinnovo contrattuale; aggiorna il sistema indennitario ampliando la platea dei destinatari; riapre alla possibilità di accesso all'area superiore con selezioni interne; definisce nuovi diritti e consegna nuove opportunità alla contrattazione decentrata". "La sottoscrizione – ha concluso il segretario Petriccioli - non rappresenta per noi un punto di arrivo: il carovita e l'aumento dell'inflazione, la tassa più subdola che colpisce soprattutto chi vive solo del proprio salario, impongono un impegno inderogabile: proseguire nello sviluppo normo-economico del comparto per avvicinare i salari delle lavoratrici, dei lavoratori e dei professionisti ai livelli europei, dando pieno riconoscimento a chi opera nei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali del nostro Paese". (Rin)