Difesa: India, testato con successo sistema d’intercettazione di missili balisitici Ad-1

- L’India ha testato oggi con successo per la prima volta il suo sistema missilistico d’intercettazione di missili balisitici Ad-1 al largo della costa dello Stato di Odisha, nell’est del Paese. Lo ha reso noto il ministero della Difesa in un comunicato, secondo cui il collaudo è avvenuto nell’area dell’isola di Abdul Kalam. “Il test è stato condotto con la partecipazione di tutti gli elementi del sistema d’arma di difesa missilistica balistica in diversi luoghi geografici”, si legge nel testo. L’Ad-1 è un missile intercettore a lungo raggio sviluppato per l’intercettazione di missili balistici a lungo raggio e di aerei nemici. È alimentato da un motore a propellente solido ed equipaggiato da un sistema avanzato di controllo, navigazione e guida sviluppato a livello nazionale, in grado di portare con precisione il missile verso il suo obiettivo. Il collaudo odierno giunge dopo che lo scorso 14 ottobre il sottomarino a propulsione nucleare della Marina indiana Ins Arihant ha testato con successo un missile balistico, confermando la validità dei sistemi d’arma in dotazione al sommergibile.(Inn)