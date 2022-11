Fisco: Rampelli (Fd'I), tetto contante a 10 mila euro? Per ora chiacchiere da bar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tetto al contante dei 10 mila euro? "Per ora il Consiglio dei ministri non ha varato nessuna norma a riguardo, per ora sono chiacchiere da bar. Sicuramente c'è desiderio di rivedere questa norma per uniformarla ad altri Paesi europei". A parlare, ospite di "Un giorno da pecora", su Rai Radio1, è il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. A quanto si potrebbe fissare, quindi, questo tetto? "Penso che 5 mila euro potrebbe esser una soglia accettabile", ha risposto il parlamentare. (Rin)