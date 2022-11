Usa: governo annuncia 13 miliardi per assistenza energetica alle famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha annunciato finanziamenti per 13 miliardi di dollari per aiutare le famiglie più povere a pagare il riscaldamento durante l’inverno. In una nota, la Casa Bianca ha spiegato che i fondi arriveranno dal Programma federale per l’assistenza energetica alle famiglie più povere (Liheap) e dal pacchetto anti-inflazione approvato questa estate. L’iniziativa consentirà di installare fino a mezzo milione di pompe di calore, modernizzando gli impianti di altrettante abitazioni. Il provvedimento sarà annunciato ufficialmente dalla vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, durante la sua visita odierna a Boston. “Mentre i prezzi dell’energia rimangono elevati, l’amministrazione sta lavorando per abbassare i costi in capo a famiglie e imprese, approvando investimenti senza precedenti per l’efficientamento energetico delle case e degli edifici”, ha commentato la segretaria all’Energia, Jennifer Granholm. (Was)