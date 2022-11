Russia: Confagricoltura, bene ripresa accordo sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa della partecipazione all'accordo sul grano da parte della Federazione Russa “è un'iniziativa apprezzabile per garantire sicurezza alimentare e contrastare l'instabilità dei mercati". Lo afferma in una nota il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a commento della conferma arrivata da Mosca. "È necessario ora un po' di tempo per ridare piena operatività all'accordo - aggiunge - considerato che attualmente sono ferme circa duecento navi nei porti dell'Ucraina in attesa dello svolgimento dei controlli previsti dall'intesa". In questo quadro, Confagricoltura ricorda la valenza dei corridoi di solidarietà europei attivati per dare un'alternativa terrestre o fluviale alle esportazioni di grano via mare dall'Ucraina. "Una soluzione che ha portato validi risultati - sottolinea Giansanti - perché da maggio a ottobre, secondo i dati della Commissione Ue, attraverso questi corridoi sono transitate 13 milioni di tonnellate di prodotti agroalimentari ucraini". "Auspichiamo che la ritrovata cooperazione - conclude il presidente di Confagricoltura - possa riguardare anche il commercio dei fertilizzanti". (Rin)