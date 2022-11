Sardegna: GdF, minorenne sorpreso a giocare alle slot machines, sanzionato bar di Olbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Provvedimento di chiusura e pesante sanzione per un bar di Olbia dove i finanzieri del Comando provinciale di Sassari hanno sorpreso un minorenne che giocava alle slot machine. Il bar si trova nei pressi di un istituto scolastico ed è molto frequentato dai giovani. In una nota la Guardia di Finanza di Sassari ricorda che è “obbligatorio, per i gestori dei locali che offrono servizi di gioco, accertare l’età degli avventori impedendo ai minori l’utilizzo di apparecchi che offrono vincite in denaro e l’accesso alle aree dedicate al gioco”. Il titolare del bar dovrà pagare la sanzione amministrativa elevata dai finanzieri per un importo che va da 5 a 20 mila euro, oltre a dover tenere chiuso l’esercizio per un periodo minimo di 10 giorni. Tale ultima sanzione accessoria sarà irrogata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che potrà estendere la chiusura del locale fino a 30 giorni. (Rsc)