Roma: Baglio (Pd), solidarietà a Letta e circolo Pietralata, condanniamo scritte intimidatorie

- La capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio, ha espresso in una nota la sua vicinanza al Partito democratico dopo le scritte comparse sulle serrande del circolo di Pietralata a Roma. "Esprimo solidarietà e vicinanza al Circolo Pd di Pietralata, alle democratiche e ai democratici del Municipio IV per le scritte intimidatorie al segretario Enrico Letta, comparse nella notte presso la sede di Via Michelotti 57 - spiega -. Un'offesa a tutta la famiglia democratica che cerca di esporre le proprie idee politiche e i propri valori per il bene della città. La dialettica politica - aggiunge - non può essere sopraffatta da episodi simili, di intolleranza e odio, ma deve sempre basarsi sul confronto democratico e pacifico".(Com)