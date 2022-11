Sicurezza: Sgarbi, giusto punire chi mette a rischio salute persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giusto punire “quelli che mettono a rischio la salute delle persone. Se uno deve fare una manifestazione o un concerto chiede l’autorizzazione. L’idea che la cosa non sia autorizzata è grottesca”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, lasciando palazzo Chigi. Il sottosegretario ha evidenziato la necessità di punire “chi fa una cosa irregolare o trasgressiva” a livello collettivo. “Qualunque governo non si può ritenere tale se non mette a posto il terremoto. La ricostruzione è assolutamente fondamentale”, ha aggiunto. (Rin)