- I rave party sono "un problema che deve essere affrontato, soprattutto per la situazione di pericolo in cui si sono trovati quei ragazzi". Lo ha detto il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, parlando coi cronisti fuori da palazzo Chigi. (Rin)