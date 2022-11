Imprese: Vulcan Energy estende la sua attività di estrazione del litio in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vulcan Energy, start up australiana che conta diversi progetti di estrazione del litio in Europa, vuole estendere le sue attività in Francia, nella regione dell'Alsazia. È quanto si legge in un comunicato diffuso dalla società. "Vulcan lancia un'espansione strategica e lo sviluppo del suo progetto Zero Carbon Lithium in Francia", si legge nella nota. Vulcan Energy ha fatto sapere di aver presentato a fine ottobre una prima richiesta di estrazione in una zona situata a 155 chilometri a est di Haguenau. La start up ha inoltre annunciato che "presenterà prossimamente altre richieste di permesso" in Alsazia. (Frp)