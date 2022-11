Libia: presidente egiziano Al Sisi, necessaria una “azione araba collettiva”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria una “azione araba collettiva” maggiore per affrontare le nuove crisi in diversi Paesi, tra cui la Libia, la cui sicurezza continua ad essere minacciata. Lo ha affermato il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, nel discorso rivolto durante il 31esimo vertice della Lega araba in corso ad Algeri. Il capo dello Stato egiziano ha invitato i Paesi arabi a sostenere gli sforzi profusi dal Cairo in Libia con l’obiettivo di raggiungere al più presto una soluzione politica “guidata esclusivamente dai libici”, senza “dettami esterni” e che conduca all’organizzazione di elezioni presidenziali e parlamentari. Inoltre, Al Sisi ha chiesto che vengano rispettate le istituzioni statali libiche e i loro poteri, in linea con gli accordi conclusi negli ultimi anni, mentre ha chiesto che si porti a compimento la fuoriuscita di “tutte le forze straniere, mercenari e combattenti entro un periodo di tempo determinato”. Sulle istituzioni del Paese nordafricano, Al Sisi ha sottolineato la necessità della loro unificazione e dello scioglimento di “milizie”, al fine di prevenire scontri militari e riportare “unità, sovranità e stabilità” nei territori libici. (segue) (Ala)