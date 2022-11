Libia: presidente egiziano Al Sisi, necessaria una “azione araba collettiva” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In diverse occasioni, l’Egitto ha mostrato sostegno per il Governo di stabilità nazionale (Gsn), l’esecutivo guidato dal premier designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, Fathi Bashagha, non riconosciuto al livello internazionale, che si contrappone al Governo di unità nazionale (Gun) del premier “ad interim” Abdulhamid Dabaiba con sede a Tripoli, il cui mandato, ai sensi dell’accordo di Ginevra, risulta essere scaduto. In tale quadro, nel mese di settembre scorso, la delegazione egiziana guidata dal ministro degli Esteri, Sameh Shoukry, ha lasciato l’aula dove si svolgeva la 158esima riunione ministeriale araba, presso la sede del segretariato generale al Cairo, quando Najla el Mangoush, la titolare della diplomazia del governo libico uscente, era stata chiamata a presiedere i lavori dell'assemblea. Per Il Cairo, il gesto stava a mostrare il proprio rifiuto per un governo, il Gun, non più legittimo. (Ala)