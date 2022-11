Fisco: Bitonci, evasione si combatte con ritenuta alla fonte e più controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I due terzi delle aperture di partite Iva quest'anno sono in regime forfettario, per cui l'evasione va combattuta secondo me con ritenuta alla fonte, pagando prima, con sistemi come il forfettario, e con maggiori controlli puntuali". Lo ha detto il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, parlando coi cronisti fuori da palazzo Chigi. "Lo abbiamo visto anche con il Reddito di cittadinanza: nel momento in cui si è mossa la Guardia di finanza sono emerse le truffe, quindi servono maggiori controlli da parte delle autorità", ha aggiunto. (Rin)