Speciale energia: Besseghini (Arera), a ottobre allineamento prezzo gas rispetto trimestre precedente

- Il prezzo del gas ad ottobre "sarà più basso degli spike di prezzo che abbiamo avuto nel corso dei mesi di luglio e agosto con record assoluti, 300 euro per megawattora (MWh). Il prezzo con cui confrontarci è però quello del trimestre precedente che era più o meno allineato ai valori che vediamo in questo momento. Vedremo un allineamento dei valori del prezzo di gas per il cliente di tutela rispetto a quanto pagato nel periodo precedente, luglio-agosto-settembre". Lo ha detto Stefano Besseghini, presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ai microfoni di “Radio Anch’io” su Rai Radio1. “Domani con il nuovo meccanismo che abbiamo definito da luglio verifichiamo - alla fine del mese di competenza - il prezzo del gas per quel mese in modo da fare la media di quelli reali che si sono formati e avremo la definizione del prezzo per i consumi di ottobre", ha aggiunto. (Rin)