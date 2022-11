Speciale energia: Serbia, premier Brnabic, prezzi di luce e gas dovranno essere aumentati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi di luce e gas in Serbia dovranno essere aumentati. Lo ha detto la premier serba, Ana Brnabic, ospite dell'emittente radiotelevisiva "Rts". Brnabic ha sottolineato che "l'aumento andrà di pari passo a quello di salari e pensioni" e ha aggiunto che il Paese "proteggerà la competitività delle sue aziende con dei prezzi dell'elettricità sovvenzionati". La premier ha quindi evidenziato che il prezzo dell'energia elettrica per le famiglie in Serbia è attualmente "il più basso in Europa". La premier ha continuato dicendo di aspettarsi che l'inflazione nel Paese balcanico "raggiungerà l'11 per cento entro la fine dell'anno", che "è al livello dell'Unione Europea", ma ha rassicurato che "la crescita degli stipendi e delle pensioni sarà comunque superiore all'aumento del costo della vita". Sulla questione dell'introduzione delle sanzioni alla Russia, la premier serba ha ribadito che Belgrado "non ha cambiato di una virgola la sua posizione" sull'argomento e che la Serbia secondo lei a tal proposito "deve essere trattata come un caso speciale a causa di tutto ciò che le è stato fatto alla fine del ventesimo e all'inizio del ventunesimo secolo", ha detto Brnabic. (Seb)