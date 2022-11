Speciale energia: Francia, Parigi accelera sullo sviluppo del nucleare e delle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viene presentato al Consiglio dei ministri francese il progetto di legge volto ad accelerare lo sviluppo del nucleare, mentre in Senato comincia l'iter per l'approvazione di un testo concepito per incrementare le rinnovabili. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Les Echos", il governo è "in una corsa contro il tempo per sviluppare la produzione" energetica in un momento di crisi causato dalla guerra in Ucraina. Parigi punta a costruire entro il 2044 sei nuovi reattori europei ad acqua pressurizzata (Epr) con un'opzione per altri otto. I primi due saranno installati a Penly, nel dipartimento della Senna marittima, mentre il terzo andrà a Gravelines, nel Nord. Per gli altri tre ancora non sono state annunciate le destinazioni. Il testo prevede inoltre una serie di provvedimenti destinati ad accelerare lo sviluppo dell'atomo. Il nucleare copre circa il 70 per cento del fabbisogno energetico della Francia. Nel 2015 Parigi ha annunciato la chiusura di 14 reattori su 58 (finalizzandola solamente in due di questi), ma il presidente Emmanuel Macron nel 2021 ha imposto una svolta rimettendo questo tipo di energia al centro della strategia nazionale. (Frp)