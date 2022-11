Speciale energia: Paesi Bassi, ministro Jetten, su cambiamento climatico stiamo recuperando terreno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi stanno compiendo dei passi avanti nel contrasto al cambiamento climatico. Lo ha affermato il ministro per il Clima e l'Energia olandese, Rob Jetten. "Alcuni anni fa, eravamo davvero irrimediabilmente indietro quando si trattava delle nostre ambizioni climatiche", ha detto Jetten, rilevando come i Paesi Bassi si avvicinino sempre di più agli obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030. Secondo Jetten, la nazione è in ritardo da anni quando si tratta di aumentare la produzione di energia sostenibile. "Questa crisi energetica ha dimostrato ancora una volta che siamo stati dipendenti dall'energia fossile a basso costo per troppo tempo" e per questo motivo la prossima primavera, quando il Consiglio dei Ministri presenterà un pacchetto aggiuntivo di misure climatiche, verrà richiesto uno sforzo supplementare al settore elettrico, tra gli altri. (Beb)