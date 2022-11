Speciale energia: Paita (Azione-Iv), Meloni non sciupi tesoretto e price cap di Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla manovra Meloni potrà utilizzare il vantaggio positivo che il governo Draghi ha lasciato: abbiamo in eredità la crescita economica, il price cap e un tesoretto che deve essere utilizzato per famiglie e imprese sul caro-bollette senza arrivare allo scostamento di bilancio. Queste eredità devono essere il cuore dell’operato del governo, il rischio è che lo sciupino. Meloni dovrà dimostrare di saper costruire una prospettiva senza tentare di buttarla in caciara, questo Paese non ha bisogno di assurdi inasprimenti di pene ma di interventi positivi su economia, energia e lavoro". Lo ha detto presidente dei senatori di Azione-Italia viva, Raffaella Paita, a Sky Tg24. (Rin)