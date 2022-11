Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "I due terzi delle aperture di partite Iva quest'anno sono in regime forfettario, per cui l'evasione va combattuta secondo me con ritenuta alla fonte, pagando prima, con sistemi come il forfettario, e con maggiori controlli puntuali". Lo ha detto il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico, Massimo Bitonci, parlando coi cronisti fuori da palazzo Chigi. (Rin)