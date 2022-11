Roma: Piantedosi, congratulazioni a Carabinieri per operazione antidroga a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi congratulo con il Comando provinciale dei Carabinieri di Roma per l’importante operazione antidroga a Tor Bella Monaca, all’esito della quale sono state tratte in arresto 5 persone dedite allo spaccio di droga, che peraltro occupavano abusivamente case popolari utilizzandole come deposito dei loro traffici delittuosi", ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sottolineando che "nella Capitale, al centro come nelle sue aree periferiche, deve essere sempre massimo l’impegno delle Istituzioni per garantire le migliori condizioni di sicurezza, contrastando illegalità e degrado e prestando particolare ascolto ai quartieri dove alcuni fenomeni criminali si manifestano con maggiore aggressività".(Rin)