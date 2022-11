Lombardia: Barberis (Pd), da Moratti colpo durissimo al centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il colpo inferto oggi da Letizia Moratti al centrodestra è durissimo. Proprio l’assessore su cui avevano puntato per uscire dalla gestione fallimentare della pandemia oggi alza i tacchi e volta le spalle a chi tanto l’aveva voluta. Non solo se ne va, ma punta pure il dito sulle gravi contraddizioni nelle scelte per la salute dei lombardi da parte del centrodestra. Una scelta che certo non sorprende, che arriva dopo mesi di tensioni all’interno di una coalizione costretta a riposizionarsi sempre più a destra anche alla luce dei rapporti di forza cambiati a livello nazionale. I lombardi meritano certo di meglio rispetto a questo triste spettacolo e proprio su questo, sulla costruzione di un’alternativa sta lavorando il Partito Democratico, per lasciarsi finalmente alle spalle un’esperienza di governo regionale arrivata da tempo al capolinea”. Lo afferma Filippo Barberis, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio comunale di Milano, in riferimento alla decisione presa da Letizia Moratti di dimettersi dalla Giunta regionale lombarda.(Com)