Governo: Incondi (Flixbus), nuovo governo affronti caro energia e mancanza autisti

- "I migliori auguri di buon lavoro al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Matteo Salvini, ai viceministri Edoardo Rixi e Galeazzo Bignami, al sottosegretario Tullio Ferrante e a tutta la squadra di governo". Sono queste le parole con le quali il managing director di Flixbus italia, Andrea Incondi, augura un buon lavoro al nuovo esecutivo. "Ci attendono mesi delicati, impattati sensibilmente dall'aumento dei costi dell'energia. Il caro-gasolio è un tema urgente - prosegue Incondi -, da cui dipende la programmazione della nostra offerta nel medio periodo. Per questo chiediamo al governo di rendere strutturali gli aiuti al settore, garantendo il diritto alla mobilità anche a quella fetta importante di popolazione che vive in aree raggiunte prevalentemente da autobus". Vi è poi un altro tema da affrontare, quello della mancanza di conducenti di autobus: si stima infatti ne manchino circa 6.700. "Gli autisti in forza hanno poi un'età media elevata: quasi il 30 per cento ha più di 55 anni. È necessario quindi adottare misure più incisive, a livello normativo ed economico, nel rafforzare i sostegni vigenti per il conseguimento delle patenti di guida, che istituiscano corsie preferenziali per il riconoscimento in Italia di patenti di guida rilasciate da autorità estere e che sostengano campagne di promozione della professione di conducente di autobus. Anche su questo FlixBus è disponibile a fare la propria parte: crediamo nel confronto tra pubblico e privato per mettere in circolo idee e competenze" conclude Incondi. (Com)