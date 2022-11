© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simonetta Sommaruga si è dimessa dal Consiglio federale della Svizzera, annunciando che lascerà l'incarico per la fine dell'anno. Lo ha confermato oggi il portavoce del governo elvetico, Andrè Simonazzi. "Ho comunicato le dimissioni ai miei colleghi questa mattina", ha detto Sommaruga , che ha preso tale decisione "per ragioni personali", ovvero per stare vicina al marito, colpito da un ictus. (Geb)