Italia-Argentina: si presenta a Buenos Aires VII edizione della Settimana della Cucina italiana nel mondo

- L'Ambasciata d'Italia in Argentina ospita oggi l'evento di presentazione della 7ma edizione della Settimana della Cucina italiana nel mondo. L'iniziativa, si legge in una nota, è organizzata in collaborazione con l'Associazione Buenos Aires Chefs Italiani (Baci) e presentata dal chef Donato De Santis. La presentazione di Buenos Aires è dedicata in particolare alla "relazione tra la cucina romana, il territorio e la storia della città" illustrata attraverso i piatti e prodotti tipici della regione ed è prevista la presenza di "importanti rappresentanti italiani e argentini del mondo della cultura, imprenditoriale e gastronomico". La scelta della tematica è legata alla candidatura di Roma ad ospitare l'Esposizione universale 2030. Una candidatura centrata attorno alla tematica "Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione" e che mira a introdurre nuove soluzioni, idee e strategie per affrontare in modo congiunto le sfide del presente come la sostenibilità proponendo nuovi modelli di convivenza. (segue) (Abu)