Italia-Argentina: si presenta a Buenos Aires VII edizione della Settimana della Cucina italiana nel mondo (2)

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, evento annuale promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si svolgerà dal 14 al 20 novembre all'insegna del concept: "Convivenza, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la protezione del pianeta". In occasione della 7ma edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, sono numerose le iniziative organizzate dalla Rete diplomatica consolare italiana e dagli Istituti Italiani di Cultura in Argentina, insieme all'Ice – Agenzia Italiana per il Commercio Estero; Enit - Ente Nazionale del Turismo e tutti gli attori del Sistema Italia. I temi che verranno affrontati negli eventi in programma durante la Settimana sono, tra gli altri, la Dieta Mediterranea come modello di sostenibilità alimentare, il rapporto virtuoso tra uomo e natura, le caratteristiche organolettiche dei prodotti italiani e il problema della sounding", quei prodotti che "suonano" italiani ma non sono proprio "Made in Italy".