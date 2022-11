© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svizzera adotterà le sanzioni dell'Unione europea sulla consegna di droni iraniani alla Russia. Lo ha reso noto il governo elvetico. Al contempo, Berna non attuerà le sanzioni Ue contro Teheran, imposte in relazione alle proteste in corso nel Paese. "La decisione è stata presa tenendo conto di tutti gli interessi di politica interna ed estera della Svizzera", ha affermato. (Geb)