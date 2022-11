Lombardia: Fontana, Moratti mia avversaria ad elezioni? Faremo bella battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un'ottica di elezioni regionali mi sembra di capire che la dottoressa Moratti ha sfatto una scelta diversa, verso la sinistra" ma "era importante che ci fosse chiarezza". Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ai cronisti a margine dell'incontro a Roma sull'Autonomia con il ministro competente, Roberto Calderoli. Se sarà la candidata presidente della Regione del centrosinistra, "evviva faremo una bella battaglia", ha aggiunto. La decisione della Moratti di dimettersi per dissensi legati alla gestione regionale del Covid non convince Fontana. "In un anno e mezzo non è mai uscita una sua contestazione sulle scelte fatte. Abbiamo sempre agito con coralità, evidentemente se le era tenute tutte per sé", ha ironizzato il presidente per poi aggiungere che il nuovo assessore Guido Bertolaso "in questo momento è la persona che conosce meglio la sanità lombarda, è stato un tutt'uno pensare a lui. Farà un lavoro eccellente". (Rin)