Lombardia: Mirabelli (PD), Moratti non credibile per l'opposizione, ora occasione per cambiare

- "Letizia Moratti si dimette e racconta ciò che sappiamo, che la Regione è governata male e che la destra al governo del Paese strizza l'occhio ai no vax. Abbiamo contrastato Letizia Moratti quando era sindaco di Milano e per la sua partecipazione alla giunta Fontana, lei non può essere credibile come risorsa per le forze di opposizione in Lombardia". Lo scrive su facebook il senatore lombardo Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato. "È evidente che, mentre la Lega è al suo minimo storico, per la prima volta il centrodestra lombardo si dimostra diviso e lacerato. Abbiamo un'occasione inedita - prosegue - per poter cambiare il Governo regionale. Serve prima di tutto costruire una coalizione ampia di centrosinistra: questa è la priorità e la responsabilità che abbiamo a cui nessuna forza deve sottrarsi e di fronte alla quale non devono prevalere egoismi o interessi di parte". (Com)