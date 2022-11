Kosovo: von der Leyen, Pristina merita la liberalizzazione dei visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo merita la liberalizzazione dei visti per i suoi cittadini. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa congiunta con la presidente del Kosovo Vjosa Osmani, a Pristina. "Sapete che avete un alleato nella Commissione europea e in me personalmente verso questo tema. Avete ragione, penso che il Kosovo si meriti la liberalizzazione dei visti", ha dichiarato. "So quanto importante sia per voi. Avete rispettato tutti i parametri di riferimento", ha aggiunto. "Ora, il nostro compito è convincere tutti i membri del Consiglio europeo. Molti Stati membri sono dalla vostra parte e questa discussione è finalmente ripartita. Potete contare su di me e sulla Commissione europea", ha concluso. (Alt)