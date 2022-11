Kosovo: von der Leyen, Pristina dimostra impegno e progressi verso il percorso europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha fatto molti progressi negli scorsi anni, ha lavorato duramente e sta continuando a dimostrare un enorme impegno verso il percorso europeo. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa congiunta con la presidente del Kosovo Vjosa Osmani, a Pristina. "Avete di nuovo mostrato il pieno impegno verso i valori europei, specialmente recentemente, con il vostro pieno allineamento alle sanzioni in risposta all'aggressione russa in Ucraina", ha detto. "State intraprendendo riforme ambiziose e so che non è facile da fare. Il vostro sforzo per estendere la democrazia e lo stato di diritto è stato riconosciuto dal nostro recente report", ha aggiunto. "Avete fatto anche grossi passi avanti nel combattere la corruzione. State costruendo, passo dopo passo, anche una solida economia di mercato. Tutto questo è molto positivo" per Pristina, ha concluso von der Leyen. (Beb)