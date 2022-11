Kosovo: governo pronto a presentare domanda di adesione all'Ue a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo presenterà la domanda di adesione all'Unione europea nel mese di dicembre. Lo ha detto il consigliere politico del vice primo ministro del Kosovo, Besnik Bislimi, ripreso dall'emittente radiotelevisiva "Rtk". Il politico ha affermato che il governo di Pristina ha avviato i preparativi per presentare una domanda di adesione all'Ue e che il primo passo è ottenere lo status di Paese candidato. "Alla fine di agosto è stata costituita una commissione per occuparsi della preparazione di tale domanda. Il governo sta adottando tutte le misure necessarie per informare gli alleati e la presidenza ceca dell'Ue sullo scopo della richiesta", ha aggiunto Bislimi. (Alt)