Egitto: Unicef, nel Paese 5,3 milioni di bambini esposti alle ondate di calore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef ha pubblicato l'Indice di rischio climatico per i bambini (Ccri) della regione del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena), con particolare attenzione all'Egitto. In una nota diramata oggi, l’agenzia Onu mette in luce la vulnerabilità dei bambini che vivono in molti Paesi della regione agli impatti dei cambiamenti climatici. In vista della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Cop27, che si terrà in Egitto a novembre, il rapporto si concentra sull'impatto dei cambiamenti climatici sui bambini e sulle famiglie egiziane, rispetto al resto della regione. Il rapporto rivela che in relazione all'"esposizione agli shock climatici e ambientali”, l'Egitto si colloca nella categoria di "rischio estremamente elevato", con un punteggio nell'indice di 7,3 (su 10) – il più alto della regione. (segue) (Res)