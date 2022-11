Egitto: Unicef, nel Paese 5,3 milioni di bambini esposti alle ondate di calore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Unicef, l'Egitto è altamente esposto agli shock climatici e ambientali: ad esempio, si stima che 5,3 milioni di bambini siano esposti alle ondate di calore. Le temperature medie in Egitto sono aumentate di 0,53 gradi Celsius per decennio negli ultimi 30 anni ed è tra i primi tre Paesi della regione in quattro parametri di rischio su sette. In quattro Paesi in Medio Oriente e Nord Africa vivono bambini che affrontano rischi elevati o molto elevati di cambiamento climatico. Ciò significa che nel 2021 circa 86 milioni di bambini e oltre 34 milioni di giovani hanno dovuto affrontare questi rischi. Secondo l’Unicef, entro il 2050, questi Paesi probabilmente avranno più di 103 milioni di bambini e 53,5 milioni di adolescenti che, in assenza di interventi immediati di mitigazione e adattamento, saranno più vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici. (segue) (Res)