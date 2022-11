Egitto: Unicef, nel Paese 5,3 milioni di bambini esposti alle ondate di calore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto rivela anche che l'Egitto ha ottenuto un punteggio di 3 in relazione alla "vulnerabilità agli shock climatici e ambientali", che rientra nella categoria "rischio medio-basso". Ciò indica che la disponibilità e la qualità dei servizi essenziali per i bambini, come l'acqua, i servizi igienici, l'assistenza sanitaria, la nutrizione e l'istruzione, tra gli altri, sono generalmente superiori alla media regionale, riducendo la vulnerabilità dei bambini in Egitto. In base a quanto afferma il rapporto dell’agenzia Onu, i bambini che hanno un accesso adeguato ai servizi di base non solo sono meno vulnerabili, ma è probabile che siano più resilienti e adattivi nella loro risposta ai cambiamenti climatici. (segue) (Res)