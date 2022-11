Egitto: Unicef, nel Paese 5,3 milioni di bambini esposti alle ondate di calore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alle sfide del cambiamento climatico, i Paesi della regione hanno risposto con misure diverse. Prendendo come esempio l'Egitto, il Paese ha rafforzato i suoi impegni per affrontare il cambiamento climatico e mitigarne le conseguenze, sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre, nel corso degli anni, ha investito nel benessere dei bambini, concentrandosi sulle famiglie più vulnerabili e sulle aree geografiche più svantaggiate. Sebbene gli impatti della crisi climatica nella regione siano profondamente preoccupanti, c'è spazio per l'azione e l'ottimismo. È necessario agire con urgenza per proteggere i bambini e i giovani adattando i servizi sociali essenziali ai cambiamenti climatici, preparandoli con formazione sul clima, assicurando che le loro voci siano ascoltate e prese in considerazione e dando loro priorità nei finanziamenti, nelle politiche e nell'allocazione delle risorse per il clima. (Res)