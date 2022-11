Sicurezza: Pomarici (Lega Roma), finalmente Gualtieri batte un colpo e sbaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Guatieri finalmente batte un colpo, e parla di sicurezza. Peccato sbagli mira, e spari nel mucchio: il ministro Piantedosi ha chiarito che la norma anti rave non è un provvedimento atto a limitare la libertà di esprimere il proprio pensiero o di esercitare i propri diritti costituzionali ma di contrastare eventi tipo quello di Modena". Lo dichiara in una nota il dirigente capitolino della Lega con delega alla sicurezza, Marco Pomarici. "O per il sindaco i rave in strutture pericolanti, che bloccano zone e viabilità sono da trattare al pari delle sacrosante manifestazioni autorizzate?", conclude Gualtieri.(Com)