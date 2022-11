Governo: Delmastro, su raduni serviva risposta per non essere maglia nera Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla norma contro i rave party “al limite interverrà il Parlamento ma noi dovevamo dare una risposta e non essere la maglia nera d'Europa". Lo ha affermato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, lasciando Palazzo Chigi. Rispondendo a chi gli chiedeva se ci fosse stata troppa fretta nel scrivere la norma, il sottosegretario ha risposto: "No, abituatevi a un livello di velocità tale per cui la politica darà risposte velocemente ai problemi dei cittadini. Se uno non aveva in mente che i rave fossero un problema, per noi invece sì”. (Rin)