Sicurezza: Gasparri (FI) su rave, governo intende ripristina legalità e ordine pubblico

Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Non credo proprio che le norme sui rave party saranno ritirate dal governo per dare ascolto a chi difende eventi illegali ad uso degli spacciatori di ogni tipo di droghe". Lo dichiara il vicepresidente del Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "L'Italia ha bisogno di norme che rafforzino le possibilità di intervento di fronte a eventi caratterizzati da una condotta illegale di massa. La norma proposta dal governo definisce e delimita le possibilità di sanzione. Da sinistra si alimentano polemiche infondate. Il dibattito parlamentare è l'occasione per un confronto che potrà migliorare le norme, senza una resa alle 'feste dello sballo e dello spaccio'. Ci si confronti nel merito, sui dettagli e sui paletti già indicati nel decreto. Ma i tifosi dei rave party devono prendere atto che in Italia ci sono un governo e una maggioranza che intendono ripristinare principi di legalità e di tutela dell'ordine pubblico. Il Parlamento - conclude - svolgerà il suo ruolo e i cittadini valuteranno le scelte di chi difende occupazioni e caos e di chi vuole tutelare legalità e sicurezza come noi". (Rin)