Lombardia: Majorino (Pd), con decisione Moratti la destra entra in una profonda crisi politica

- Con le dimissioni di Letizia Moratti la destra lombarda entra in una profonda crisi politica. Moratti se ne va denunciando problemi e omissioni della giunta e attaccando le misure del governo in materia sanitaria. Una decisione che era nell'aria, arrivata anche tardi, che, per me, non cambia la sostanza delle cose". Lo afferma in una nota l'europarlamentare del Partito democratico, Piefrancesco Majorino, sottolineando di non condividere "le valutazioni positive già espresse sull'ex sindaco di Milano da Calenda (devo dirlo: coerente, sono giudizi che esprime da mesi). Abbiamo pochissime settimane. Un programma di cambiamento radicale - per mettere al centro le persone e non la logica degli interessi di parte -, un'alleanza la più larga possibile (senza veti), una persona scelta consultando i cittadini (le primarie son sempre lo strumento migliore). E poi tante tante suole da consumare per vincere. Che sti due dobbiamo batterli”. (Com)