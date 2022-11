Giappone: Usa si impegnano a mantenere presenza militare costante a Okinawa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno espresso l'impegno a mantenere una presenza militare "costante" nella prefettura giapponese meridionale di Okinawa, dopo l'annuncio del ritiro dei caccia F-15 dalla Base aerea di Kadena. Secondo il Pentagono, il ritiro degli aerei da combattimento, in un contesto di crescente tensione militare con la Cina, è parte di un più ampio schema di "rotazione" delle forze, e non rappresenta in alcun modo un minore impegno della prima potenza mondiale a difesa del Giappone. Nei giorni scorsi, la notizia del ritiro degli F-15 aveva suscitato preoccupazione a Washington: avevano espresso riserve, tra gli altri, il senatore della Florida Marco Rubio e William Hagerty, ex ambasciatore Usa in Giappone, oltre a deputati come Mike Gallagher, che aveva inviato una lettera in proposito al segretario della Difesa, Lloyd Austin. Il ritiro degli F-15 di stanza a Okinawa sarebbe parte di un progressivo ritiro dal servizio dei velivoli, che avverrà nel corso dei prossimi due anni. (Was)