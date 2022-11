Lombardia: Pizzul (Pd), centrodestra esploso, serve proposta innovativa per cambiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da Moratti parole nette sulla giunta Fontana e sul centrodestra a trazione Meloniana. Il centrodestra lombardo come l'abbiamo conosciuto è esploso e vede fazioni contrapposte su due elementi fondamentali, ovvero il giudizio sulla gestione di Fontana della pandemia e il futuro della nostra Regione. A questo punto la Lombardia diventa sempre più contendibile e la destra, perché di centro da quelle parti ormai ne vediamo proprio poco, appare sempre più in difficoltà. È il momento di una proposta innovativa e alternativa per cambiare la Lombardia”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione, Fabio Pizzul, in riferimento al messaggio con cui Letizia Moratti ha annunciato e motivato le proprie dimissioni dalla Giunta regionale lombarda.(Com)