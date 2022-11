Camera: Rosso (FI), nuovi voli Ita Torino-Roma soddisfano nostra richiesta in Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimiamo la nostra soddisfazione per la decisione assunta da Ita Airways di ampliare dal prossimo 1 dicembre 2022 la propria presenza di Torino, implementando la frequenza dei voli giornalieri da Caselle a Roma Fiumicino. Un incremento importante: dai 21 a 35 voli settimanali. Lo ha affermato in una nota stampa il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, vice-coordinatore regionale degli Azzurri in Piemonte. "Si tratta di due voli al giorno in più che stanno a testimoniare la centralità e strategicità di Torino come hub in Italia. Ho fortemente sollecitato e accompagnato questa soluzione all’interno della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati la scorsa legislatura. E i risultati sono arrivati per la grande serietà dell’azienda che ha sempre dimostrato di puntare su Torino", ha concluso Rosso. (Rpi)