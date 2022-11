© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve valutarie presso la Banca nazionale di Romania erano, alla fine di ottobre, al livello di 46,291 miliardi di euro, in aumento del 5,9 per cento rispetto ai 43,711 miliardi di euro registrati il 30 settembre 2022. Lo riferisce la stessa Banca centrale con un comunicato. Nel mese di ottobre si sono registrati afflussi per 3,638 miliardi di euro e uscite per 1,058 miliardi di euro.(Rum)