Sicurezza: Lupi, con norma su raduni nessuna limitazione a libertà manifestazione e dissenso

22 luglio 2021

- Con la norma sui rave party "non c'è nessun pericolo di limitazione alla libertà di manifestazione e anche di dissenso, come sempre è stato nel nostro Paese". Lo ha detto il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, parlando coi cronisti fuori da Montecitorio. "Come Giorgia Meloni ha detto anche nel suo intervento, il dissenso e le manifestazioni di piazza sono un segno di vitalità nel nostro Paese', ha proseguito. "Altro discorso - ha aggiunto - sono questi rave vergognosi, che mettono a rischio l'incolumità personale e pubblica". "Se la norma è scritta male, si correggerà, ma la sostanza non cambia", ha chiosato Lupi. (Rin)